2019-03-15T14:51:27+03:00
Авто

Илон Маск представил новый электрокроссовер Tesla Model Y

По словам главы компании, автомобиль будет ездить как спорткар, но при этом останется безопасным [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автомобиль уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началосьАвтомобиль уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началосьФото: REUTERS
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Американская компания Tesla представила новый семиместный электрический внедорожник Model Y.

Сайт kp.ru писал о том, что презентация автомобиля состоялась на площадке специального мероприятия в LA Design Studio в Лос-Анджелесе. При этом о характеристиках нового электрокара рассказал сам глава компании Илон Маск.

По его словам, новая модель Tesla наделена функциональностью спортивно-улитарного автомобиля (SUV), который способен ездить так же, как настоящий спорткар. При этом она является самой безопасной машиной такого типа. Внешне же Model Y почти ничем не отличается от своего предшественника — Model 3. Даже дизайн салона не сильно не изменился, передает The New York Times.

Tesla представила новый электрокроссовер Model Y .

При этом согласно информации, размещенной на сайте Tesla, новые электрокары поступят в продажу в следующем году. Их стоимость будет варьироваться от 39 до 60 тысяч долларов, в зависимости от модификации: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. Примечательно, что разные версии будут выпускаться в разных уголках мира.

Что касается скорости, то данный электрокроссовер в полной комплектации сможет максимально разогнаться до 240 километров в час. Максимальное же расстояние без подзарядки оценивается в 482 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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