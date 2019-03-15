2019-03-15T16:07:08+03:00
Общество

«Ростех» опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

В Минпромторге РФ также не подтвердили эти сообщения
Дарья ИВАШКИНА
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«Ростех» опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году«Ростех» опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Так, в госкорпорации «Ростех», которая является соорганизаторам авиасалона, опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию об отмене данного мероприятия.

«Подготовка к МАКС идет полным ходом. Отказ от проведения авиасалона в 2019 году не обсуждался», - сказали в пресс-службе «Ростеха» агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, информацию об отмене авиасалона МАКС-2019 также опровергли и в Минпромторге РФ. При этом в ведомстве уточнили, что изменения, внесенные в распоряжение правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года, касаются Международного военно-морского салона «МВМС-2019». «Международный авиакосмический салон МАКС состоится в запланированные сроки. С июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон "МВМС-2019"», - сказал представитель Минпромторга РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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