2019-03-15T16:36:08+03:00
В мире

У разбившихся в Эфиопии и Индонезии самолетов обнаружили одинаковый дефект детали стабилизатора

Речь идет о лайнерах Boeing 737 Max 8 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгодаАвиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгодаФото: REUTERS
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В пятницу, 15 марта, в СМИ появилась информация о том, что специалисты по расследованию авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии, обнаружили деталь стабилизатора с нехарактерным отклонением триммера.

Причем в данном случае отклонение триммера оказалось точно таким же, как и у самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в конце октября прошлого года в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. Так, 29 октября прошлого года лайнер той же модели разбился в Индонезии. Известно, что оба воздушных судна потерпели крушение при взлете.

Кстати, ранее в пятницу французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступило к анализу «черных ящиков» самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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