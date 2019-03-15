У разбившихся в Эфиопии и Индонезии самолетов обнаружили одинаковый дефект детали стабилизатора

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-15T16:36:08+03:00

Авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, в СМИ появилась информация о том, что специалисты по расследованию авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии, обнаружили деталь стабилизатора с нехарактерным отклонением триммера.

Причем в данном случае отклонение триммера оказалось точно таким же, как и у самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в конце октября прошлого года в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. Так, 29 октября прошлого года лайнер той же модели разбился в Индонезии. Известно, что оба воздушных судна потерпели крушение при взлете.

Кстати, ранее в пятницу французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступило к анализу «черных ящиков» самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU