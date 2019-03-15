Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
В Киеве был открыт сквер имени Бориса Немцова. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.
Прогулочная зона, названная в честь российского политика, расположена рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. На церемонии открытия мемориальной доски Немцову присутствовала его дочь Жанна.
Решение присвоить имя Бориса Немцова безымянному скверу власти украинской столицы приняли в ноябре прошлого года. Ранее президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил политика орденом Свободы.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 20 лет тюремного заключения.
Марш памяти Бориса Немцова собрал тысячи людей .Год назад известный оппозиционер был застрелен четырьмя выстрелами в спину
ИСТОЧНИК KP.RU