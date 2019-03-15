2019-03-15T16:49:25+03:00
В мире

Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова

Решение о присвоении парку имени российского политика было принято в ноябре 2018 года
Александр ДЖУМАЕВ
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Прогулочная зона, названная в честь российского политика, расположена рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспектаПрогулочная зона, названная в честь российского политика, расположена рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспектаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Киеве был открыт сквер имени Бориса Немцова. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Прогулочная зона, названная в честь российского политика, расположена рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. На церемонии открытия мемориальной доски Немцову присутствовала его дочь Жанна.

Решение присвоить имя Бориса Немцова безымянному скверу власти украинской столицы приняли в ноябре прошлого года. Ранее президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил политика орденом Свободы.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 20 лет тюремного заключения.

Марш памяти Бориса Немцова собрал тысячи людей .Год назад известный оппозиционер был застрелен четырьмя выстрелами в спину

ИСТОЧНИК KP.RU

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