США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
В пятницу, 15 марта, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к каким-либо расследованиям в отношении американцев.
«Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования», - приводит слова Помпео ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Международному уголовному суду и его сотрудникам санкциями за расследования в отношении Соединенных Штатов и Израиля. Тогда же помощник американского лидера пообещал, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты своих граждан и союзников от «несправедливого преследования».
ИСТОЧНИК KP.RU