2019-03-15T16:53:45+03:00
В мире

США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда

Речь идет о тех представителях МУС, которые причастны к каким-либо расследованиям в отношении американцев
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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В пятницу, 15 марта, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к каким-либо расследованиям в отношении американцев.

«Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования», - приводит слова Помпео ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Международному уголовному суду и его сотрудникам санкциями за расследования в отношении Соединенных Штатов и Израиля. Тогда же помощник американского лидера пообещал, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты своих граждан и союзников от «несправедливого преследования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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