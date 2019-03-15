2019-03-15T16:59:46+03:00
В мире

СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве

На замену уволенному Егору Божко он придет вместе с другим заместителем главы Службы внешней разведки Андреем Алексеенко
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Службу внешней разведки Украины временно возглавит Семачко, ранее обвиняемый во взяточничествеСлужбу внешней разведки Украины временно возглавит Семачко, ранее обвиняемый во взяточничествеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 марта, пресс-служба Службы внешней разведки Украины (СВР) сообщила, что первые заместители главы СВР Сергей Семочко и Андрей Алексеенко уполномочены управлять службой до официального назначения нового руководителя.

«У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко - они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВР», - цитирует пресс-службу ведомства агентство УНИАН.

14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка. Соответствующий указ был опубликован на сайте пресс-службой украинского лидера и датирован 13 марта 2019. При этом причина увольнения не была указана.

Напомним, что 2018 Сергея Семочко, обвиняемого во взяточничестве, заподозрили еще и в государственной измене. Тогда СБУ возбудила уголовное дело по статье «госизмена». Поводом для начала расследования послужила вышедшая в эфир 16 октября прошлого года программа «Наши деньги с Денисом Бигусом», в которой рассказывалось о том, что Семочко брал взятки и вымогал деньги за поставку в Незалежную американских препаратов для гемодиализа. Также, по данным журналистов, у всей родни «СБУшника» имеется российское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны
Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство
В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры
Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем
Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»
МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью
МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа