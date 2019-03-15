СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-15T16:59:46+03:00

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В пятницу, 15 марта, пресс-служба Службы внешней разведки Украины (СВР) сообщила, что первые заместители главы СВР Сергей Семочко и Андрей Алексеенко уполномочены управлять службой до официального назначения нового руководителя.

«У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко - они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВР», - цитирует пресс-службу ведомства агентство УНИАН.

14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка. Соответствующий указ был опубликован на сайте пресс-службой украинского лидера и датирован 13 марта 2019. При этом причина увольнения не была указана.

Напомним, что 2018 Сергея Семочко, обвиняемого во взяточничестве, заподозрили еще и в государственной измене. Тогда СБУ возбудила уголовное дело по статье «госизмена». Поводом для начала расследования послужила вышедшая в эфир 16 октября прошлого года программа «Наши деньги с Денисом Бигусом», в которой рассказывалось о том, что Семочко брал взятки и вымогал деньги за поставку в Незалежную американских препаратов для гемодиализа. Также, по данным журналистов, у всей родни «СБУшника» имеется российское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU