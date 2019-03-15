МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-15T17:17:21+03:00

Александр Панкин заявил, что санкции является частью нерыночной конкуренции, которая заставляет Россию и Запад принимать невыгодные им экономические решения

Изменить размер текста: A A

Решая вопрос по «Северному потоку – 2» Евросоюз должен действовать в соответствии с собственными интересами и не выступать инструментом иностранной внешней политики. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на экспертном форуме «Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана» в Брюсселе.

«Мы бы хотели, чтобы Евросоюз действовал, исходя от собственных интересов, а не служил инструментом иностранной внешней политики", - заявил Панкин.

Замглавы МИД отметил, что политика санкций является частью «политики нечестной и нерыночной конкуренции, которая заставляет и Россию, и государства Запада принимать невыгодные им экономические решения».

Панкин предложил возможный, но чисто гипотетический, сценарий, который окажется невыгодным для сторон. «Возможен такой сценарий. Сейчас идет сильное сопротивление "Северному потоку - 2". Допустим, он не построен. Затем некая страна предложит Украине некую сумму "отступных", сопоставимую с ее доходами от газового транзита, чтобы она прекратила использовать свою газотранспортную систему и закрыла доступ на европейский рынок для российского газа с тем, чтобы американский газ мог прийти сюда», - сказал он.

Напомним, ранее большинством голосов в Европарламенте была принята резолюция, в которой ЕП призвал остановить «Северный поток-2» и прекратить считать Россию стратегическим партнером ЕС. В ноябре прошлого года посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для того, чтобы заморозить проект.

«Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. При этом ожидается, что трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU