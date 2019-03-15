МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-15T17:18:53+03:00

При этом о причинах такого решения пока ничего не известно

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В пятницу, 15 марта, министерство иностранных дел Турции сообщило о переносе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анталью, который планировался на 18 марта, на более поздний срок.

«Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анталью, где 18 марта 2019 года должно было состояться заседание российско-турецкой группы стратегического планирования, перенесен», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипведомства республики. При этом о причинах такого решения пока ничего не известно.

Между тем стоит отметить, что изначально визит главы МИД РФ в турецкую Анталью планировался на 12 марта, однако за день до поездки стало известно, что она переносится на 18 марта. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, тогда перенос был связан с изменениями в рабочем графике руководителя российского внешнеполитического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU