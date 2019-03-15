2019-03-15T17:25:26+03:00
Политика

Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем

Полет российских бомбардировщиков прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Полет российских бомбардировщиков прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространстваПолет российских бомбардировщиков прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Изменить размер текста:

Российские бомбардировщики провели разведку над Черным морем. В зоне ответственности экипажей, взлетающих с аэродрома Шайковка, несколько тысяч километров – южные рубежи России.

Регулярный полет занимает более пяти часов. На подступах к черноморскому побережью к ракетоносцам присоединяются истребители Су-27, взлетевшие с аэродромов Южного военного округа.

Единым «авиакрылом» завершатся облет над нейтральными водами.

- Полет прошел в штатном режиме. Истребителей иностранного сопровождения не наблюдали, - прокомментировал телеканалу «Звезда» командир авиационного отряда на самолете Ту-22М3.

Военнослужащие отметили, что весь полет прошел в строгом соответствии с международными правилами по использованию воздушного пространства.

Ту-22М3 провели разведку над Черным морем .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны
Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство
В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры
Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»
МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью
МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов
СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа