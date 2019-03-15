Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем
Российские бомбардировщики провели разведку над Черным морем. В зоне ответственности экипажей, взлетающих с аэродрома Шайковка, несколько тысяч километров – южные рубежи России.
Регулярный полет занимает более пяти часов. На подступах к черноморскому побережью к ракетоносцам присоединяются истребители Су-27, взлетевшие с аэродромов Южного военного округа.
Единым «авиакрылом» завершатся облет над нейтральными водами.
- Полет прошел в штатном режиме. Истребителей иностранного сопровождения не наблюдали, - прокомментировал телеканалу «Звезда» командир авиационного отряда на самолете Ту-22М3.
Военнослужащие отметили, что весь полет прошел в строгом соответствии с международными правилами по использованию воздушного пространства.
Ту-22М3 провели разведку над Черным морем .
ИСТОЧНИК KP.RU