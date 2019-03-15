Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-15T17:25:26+03:00

Полет российских бомбардировщиков прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Полет российских бомбардировщиков прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

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Российские бомбардировщики провели разведку над Черным морем. В зоне ответственности экипажей, взлетающих с аэродрома Шайковка, несколько тысяч километров – южные рубежи России.

Регулярный полет занимает более пяти часов. На подступах к черноморскому побережью к ракетоносцам присоединяются истребители Су-27, взлетевшие с аэродромов Южного военного округа.

Единым «авиакрылом» завершатся облет над нейтральными водами.

- Полет прошел в штатном режиме. Истребителей иностранного сопровождения не наблюдали, - прокомментировал телеканалу «Звезда» командир авиационного отряда на самолете Ту-22М3.

Военнослужащие отметили, что весь полет прошел в строгом соответствии с международными правилами по использованию воздушного пространства.

Ту-22М3 провели разведку над Черным морем .

ИСТОЧНИК KP.RU