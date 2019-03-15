2019-03-15T17:27:12+03:00
Общество

Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры

Конкурс — социальный лифт для способных, амбициозных, умеющих работать в команде людей
Михаил ГОРШКОВ
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Такое мнение высказал во время проходящего в Сочи финала конкурса управленцев ректор ВШЭ, наставник «Лидеров России» Ярослав Кузьминов.

-Конкурс дает возможность построить быструю карьеру для человека, у которого есть способности, амбиции и умение работать с другими. Я в этом проекте как наставник встречаюсь с командами финалистов. Они формируются буквально за день и успешно решают различные задачи,проявляют взаимодействие и готовность работать друг на друга, - сообщил Ярослав Кузьминов.

Одним из оправданных, по его мнению, новшеств второго конкурса стало повышение предельного возраста конкурсантов с 50 до 55 лет. Как сказал ректор ВШЭ, это произошло под давлением талантливых людей, которые из-за возрастных ограничений не смогли принять участие в первом конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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