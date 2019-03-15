Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-15T17:41:50+03:00

Госсекретарь Соединённых Штатов прокомментировал предупреждение замминистра иностранных дел Северной Кореи о возможной приостановки диалога по вопросу денуклеаризации

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Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, которая предупредила о возможной приостановки диалога между США и КНДР.

Помпео подтвердил, что власти Соединённых Штатов уже ознакомились с заявлениями северокорейского замминистра. «Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться» - сказал он.

Американский госсекретарь подчеркнул желание администрации США в продолжении диалога вокруг проблемы ядерного разоружена Корейского полуострова. «Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры», - заявил Помпео.

В пятницу, 15 марта, Цой Сон Хи заявила, что КННДР может приостановить диалог с Вашингтоном относительно вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Замминистра подчеркнула, что Пхеньян был не удовлетворены переговорами с Соединенными Штатами на втором саммите США – КНДР, который завершился досрочно и без соглашений.

Ранее надежду на продолжение переговоров Пхеньяна и Вашингтона выразил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который также считает, что несмотря на высказывания Цой Сон Хи, есть возможность дальнейшего диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU