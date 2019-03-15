Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, которая предупредила о возможной приостановки диалога между США и КНДР.
Помпео подтвердил, что власти Соединённых Штатов уже ознакомились с заявлениями северокорейского замминистра. «Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться» - сказал он.
Американский госсекретарь подчеркнул желание администрации США в продолжении диалога вокруг проблемы ядерного разоружена Корейского полуострова. «Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры», - заявил Помпео.
В пятницу, 15 марта, Цой Сон Хи заявила, что КННДР может приостановить диалог с Вашингтоном относительно вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Замминистра подчеркнула, что Пхеньян был не удовлетворены переговорами с Соединенными Штатами на втором саммите США – КНДР, который завершился досрочно и без соглашений.
Ранее надежду на продолжение переговоров Пхеньяна и Вашингтона выразил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который также считает, что несмотря на высказывания Цой Сон Хи, есть возможность дальнейшего диалога.
ИСТОЧНИК KP.RU