2019-03-15T18:00:18+03:00
Звезды

Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство

По словам министра культуры, борьба с пиратством имеет большое значение, поскольку зрители все больше будут смотреть кино на стриминговых сервисах
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россия должна победить интернет-пиратство, иначе создание отечественных аналогов сервисов Netflix и HBO будет невозможным. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра, речь идет, в частности, о преступности в киноделе. "Под преступностью я подразумеваю кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые из себя представляют пиратские сайты. Причем это все сдабривается рекламой онлайн-казино, то есть одни воры спонсируют других воров. Мы так Netflix свой не создадим, и HBO не создадим", - приводит ТАСС слова Мединского.

Министр также отметил, что его ведомством уже был внесен один соответствующий законопроект. "И сейчас мы надеемся, что по итогам поручений будем вносить дополнительные меры", - добавил Мединский. По его словам, в настоящий момент ежегодный ущерб, наносимый отечественной киноиндустрии, составляет от 40 до 70 млрд рублей.

Ранее Министерство культуры предложило изменить законодательство в отношении пиратского видеоконтента. В частности, предлагается обязать поисковики удалять ссылки на пиратские сайты по требованию владельца авторских прав. Согласно инициативе ведомства, заявления о нарушении авторских прав будут приниматься напрямую у правообладателя, а сроки принятия судебных решений по подобным делам будут сокращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны
В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры
Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем
Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»
МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью
МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов
СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа