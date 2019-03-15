Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-15T18:00:18+03:00

По словам министра культуры, борьба с пиратством имеет большое значение, поскольку зрители все больше будут смотреть кино на стриминговых сервисах

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Россия должна победить интернет-пиратство, иначе создание отечественных аналогов сервисов Netflix и HBO будет невозможным. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра, речь идет, в частности, о преступности в киноделе. "Под преступностью я подразумеваю кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые из себя представляют пиратские сайты. Причем это все сдабривается рекламой онлайн-казино, то есть одни воры спонсируют других воров. Мы так Netflix свой не создадим, и HBO не создадим", - приводит ТАСС слова Мединского.

Министр также отметил, что его ведомством уже был внесен один соответствующий законопроект. "И сейчас мы надеемся, что по итогам поручений будем вносить дополнительные меры", - добавил Мединский. По его словам, в настоящий момент ежегодный ущерб, наносимый отечественной киноиндустрии, составляет от 40 до 70 млрд рублей.

Ранее Министерство культуры предложило изменить законодательство в отношении пиратского видеоконтента. В частности, предлагается обязать поисковики удалять ссылки на пиратские сайты по требованию владельца авторских прав. Согласно инициативе ведомства, заявления о нарушении авторских прав будут приниматься напрямую у правообладателя, а сроки принятия судебных решений по подобным делам будут сокращены.

ИСТОЧНИК KP.RU