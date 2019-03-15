В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-15T17:53:52+03:00

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В пятницу, 15 марта, в МИД РФ подтвердили, что переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, запланированные на 18 марта в Анталье, переносятся на более поздний срок. При этом в российском дипведомстве уточнили, что встречу вновь пришлось отложить из-за «возникновения форс-мажорных обстоятельств» в графике турецкого министра.

«Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», - сказали в департаменте информации и печати МИД РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, изначально визит Лаврова в Анталью должен был состояться 12 марта, однако он был перенесен на 18 марта из-за изменений в рабочем графике руководителя российского внешнеполитического ведомства. А 15 марта МИД Турции объявил о том, что встречу Лаврова и Чавушоглу вновь пришлось отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU