2019-03-15T18:12:19+03:00
Политика

МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила, что раскрученный Соединёнными Штатами «маховик санкций» наносит прямой урон Боливарианской Республики
Елена Гильманова
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МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страныМИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Методы США для давления на власть Венесуэлы являются дикими и не могут существовать в цивилизованной, открытой и демократической стране. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Вашингтона в отношении Каракаса

«Администрация США усердно раскручивает маховик санкций против этой страны. Прямой урон от этих санкций сопоставим с затратами законного правительства президента Николаса Мадуро на годичную закупку импортного сырья и продуктов пищевой промышленности - более $800 млн», - заявила она.

Захарова назвала «дикими» слова помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона о введения новых санкций «для усиления хватку и лишить Мадуро денег».

«Это не было бы дико слышать 100-200 лет назад, когда не было общепринятым использование международного права, прав человека и гуманитарного права. Но мы живем в 2019 году. Как эти вещи могут существовать в тех странах, которые называют себя цивилизованными, открытыми, свободными, демократичными?» - сказал дипломат.

Ранее kp.ru писал о заявлении вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес, который сообщил, что потери Боливарианской республики из-за введенных Соединенными Штатами санкций только за последние три года составили 38 миллиардов долларов. Мадуро в свою очередь назвал действия США преступными.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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