Букмекеры оценили вероятность боя Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-15T18:35:38+03:00

В марте бывший боец смешанных единоборств (MMА) Вячеслав Дацик заявил, что давно договорился о бое с Александром Емельяненко и подписал предварительное соглашение

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По его словам, бой пройдет без правил, судей, так как они оба друг другу «наговорили лишнего».

«Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования», - завил боец.

Российские букмекеры принимают ставки на то, что состоится ли поединок между ними до 1 июня 2019 года.

Согласно оценке аналитиков, бой, вероятнее всего, не состоится. Поставить на это можно по коэффициенту 1,4. Шансы бойцов провести поединок до начала лета оцениваются коэффициентом 2,72.

«Букмекерские аналитики полагают, что бой между Дациком и Емельяненко до 1 июня не состоится. Вероятность этого составляет примерно 66%.

Шансы бойцов все-таки решить старый конфликт профессиональным поединком на ринге - примерно 34%», - прокомментировал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU