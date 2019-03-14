Восемь российских компаний были отмечены наградой BR Awards 2019

14 Март 10:00 2019-03-15T19:01:36+03:00

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По результатам народного голосования более 15 000 пользователей, а также экспертного жюри были определены победители в десяти номинациях: «Гран-при: абсолютно лучший букмекер» («Лига Ставок»), «Амбассадор бренда» (Нобель Арустамян и Константин Генич, «Винлайн»), «Самый надежный букмекер» («Марафон»), «Лучший онлайн-букмекер» («PariMatch»), «Лучшее мобильное приложение» («Лига Ставок»), «Лучший киберспортивный букмекер» (PariMatch), «Лучшая эксклюзивная линия» (Tennisi), «Лучшее СМИ о букмекерстве» («Чемпионат»), «Лучший клиентский сервис» (Betcity), «Лучшие коэффициенты» по версии медиапортала ODDS.ru («888.ru»).

Антон Ештокин, директор по маркетингу букмекерской компании «Марафон» Россия

«Премия РБ своим появлением знаменует рост популярности спорта и ставок в России, развитие рынка и привлекательные перспективы для его участников. Вовлеченность известных спортсменов и медийных персон в церемонию способствует формированию положительного имиджа индустрии. Непосредственно для БК «Марафон» ключевым значением премии является закрепление статуса самого надежного букмекера, что находит отражение в нашей политике работы с клиентами, выплатами и хранением персональных данных».

ИСТОЧНИК KP.RU