Минтранс РФ планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-15T19:01:42+03:00

В настоящее время авиакомпании сами определяют размеры багажа, разрешенного к провозу в салоне самолета

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В пятницу, 15 марта, появилась информация о том, что Минтранс РФ планирует установить для всех авиакомпаний минимальные габариты бесплатной ручной клади. Дело в том, что в настоящее время каждый перевозчик сам определяет размеры багажа, который разрешается провозить в салоне воздушного судна.

Как стало известно, ведомство намерено внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП). «Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФАП-82 в части регламентации минимального размера ручной клади пассажира, исходя из критериев безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок воздушного судна, пассажировместимости по типам воздушных судов», - сказали в пресс-службе министерства транспорта ТАСС.

Также там не исключили, что для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU