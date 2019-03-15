Минтранс РФ планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади
В пятницу, 15 марта, появилась информация о том, что Минтранс РФ планирует установить для всех авиакомпаний минимальные габариты бесплатной ручной клади. Дело в том, что в настоящее время каждый перевозчик сам определяет размеры багажа, который разрешается провозить в салоне воздушного судна.
Как стало известно, ведомство намерено внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП). «Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФАП-82 в части регламентации минимального размера ручной клади пассажира, исходя из критериев безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок воздушного судна, пассажировместимости по типам воздушных судов», - сказали в пресс-службе министерства транспорта ТАСС.
Также там не исключили, что для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 сантиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU