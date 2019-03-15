2019-03-15T19:27:23+03:00
Общество

ООН предупредила о риске многомиллионных смертей из-за экологических проблем

На земле уже на четверть сократился объем вечной мерзлоты, которая содержит миллиарды тонн углерода
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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На земле уже на четверть сократился объем вечной мерзлоты, которая содержит миллиарды тонн углеродаНа земле уже на четверть сократился объем вечной мерзлоты, которая содержит миллиарды тонн углеродаФото: EAST NEWS
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Глобальные изменения климата и прочие изменения, вызванные техногенными причинами, приведут к нескольким миллионам преждевременных смертей. Наибольшей угрозе подвержено население Азии и Африки.

Такой неутешительный прогноз экологическому развитию дает ООН на основе исследования, работали над которым более 250 ученых из 70 стран. Эксперты считают, что если не уделить должного внимания проблемам ухудшения мировой экологии, человечество рискует столкнуться с миллионами преждевременных смертей в странах Азии, Африки и Ближнего Востока уже к 2040 году.

Среди главных угроз - загрязнение питьевой воды, резистентность микроорганизмов к существующим антибиотикам, снижение показателей фертильности женщин и мужчин. К тому же, вечная мерзлота, покрывающая почти четверть земной поверхности в Северном полушарии, содержит около 1,7 триллиона тонн углерода – вдвое больше, чем атмосфера нашей планеты. Если ее таяние продолжится с той же скоростью, это ещё больше подстегнёт глобальное потепление, уже в геометрической прогрессии, считают специалисты.

"Наука утверждает однозначно . Здоровье и благосостояние человечества непосредственно зависит от состояния нашей окружающей среды. Этот доклад является своего рода перспективой человечества. Мы стоим на распутье. Продолжим ли мы двигаться по текущему пути, который приведет человечество к трудному будущему, или радикально повернем в сторону пути более устойчивого развития? Таков выбор, стоящий перед политическими лидерами сейчас" – пояснил исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуйя в представленном на сайте организации отчете.

Для улучшения ситуации специалисты предлагают приложить усилия к минимизации количества пищевых отходов, чтобы в альнейшим стало возможным сокращение необходимого повышение производства продовольствия для прогнозируемого 9-10 миллиардного населения планеты в 2050 году на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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