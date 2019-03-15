2019-03-15T19:10:14+03:00
Общество

У Центризбиркома просят не передавать Грудинину мандат депутата Госдумы

Один из заявителей отмечает, что Грудинин, будучи председателем Совета депутатов подмосковного Видного, «вносил только разлад» в его работу
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Центризбирком (ЦИК) РФ зарегистрировал несколько заявлений с просьбой не передавать мандат депутата Государственной Думы РФ Павлу Грудинину, сообщили РАПСИ источники в ЦИК РФ.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о решении передать освободившийся в связи со смертью Жореса Алферова мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты России, директору Совхоза имени Ленина Грудинину.

Заявители просят не допустить "заведомого незаконного решения" в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.

Так, один из заявителей отмечает, что Грудинин, будучи председателем Совета депутатов подмосковного Видного, "вносил только разлад" в его работу.

Некоторые опасаются, что Грудинин использует депутатскую неприкосновенность с целью "сохранить награбленное".

В июле прошлого года судебный участок мирового судьи № 332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. Процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству представителей заявителя. В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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