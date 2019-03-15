На Эйфелевой башне погаснут огни в память о жертвах атаки в мечетях Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-15T19:23:49+03:00

На Эйфелевой башне погаснут огни в знак скорби по жертвам стрельбы в Новой Зеландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освещение будет выключено в полночь 15 марта 2019 года

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Весь мир с самого утра переживает страшную трагедию, которая произошла на юге Новой Зеландии в городе Крайстчерче. Во время атаки на мечети погибли 49 человек.

В память о жертвах трагедии во Франции погаснет Эйфелева башня. Освещение будет выключено в полночь 15 марта.

«В память о жертвах этого теракта мы выключим подсветку Эйфелевой башни в полночь в пятницу», — написала мэр Парижа Анн Идальго в своём Twitter.

Глава Парижа написала слова поддержки народу Новой Зеландии, мусульманскому сообществу и всем, кто оказался под обстрелом, сообщает RT.

Нападения произошло в пятницу, 15 марта. Четверо мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия в двух мечетях. Десятки человек погибли. Полиция страны задержала преступников. Один из них оказался гражданином Австралии.

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В момент стрельбы в мечетях находились сотни человек

Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек. В итоге 49 погибших, еще как минимум 48 прихожан получили ранения. На месте происшествия полицейским удалось задержать одного подозреваемого, имя которого пока не разглашается.

Убийцы вели трансляцию из мечетей

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения.

ИСТОЧНИК KP.RU