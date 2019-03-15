Захарова не исключила причастность Лондона к инциденту с миной в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-15T19:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку сотрудника посольства США провезти мину через московский аэропорт Шереметьево. Так, дипломат обратила внимание на мнение ряда экспертов о том, что к произошедшему может быть причастна Великобритания.

«Со ссылкой на целый ряд экспертов я могу сказать, что есть такое мнение, что все произошедшее - это не халатность сотрудника, а откровенная провокация. Дело в том, что анализ всей совокупности фактов и факторов показывает, что Лондон как раз-таки очень даже причем», - сказала Захарова.

В частности, как заметила руководитель департамента информации и печати МИД РФ, путь американца на родину пролегал через Лондон, хотя авиасообщение между Россией и США «функционирует вполне регулярно».

«Не получилось ли бы так, что, когда этот морской пехотинец, который работал в посольстве США в Москве, все-таки смог бы вывезти эту старую мину, она оказалась бы на территории Великобритании? Не получилось ли бы так, что нам бы сказали: оказывается, из России можно вывезти все что угодно?» - приводит слова Марии Захаровой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 марта стало известно, что сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево. Как отмечалось, опасная находка была сделана при просвечивании багажа пассажира на входе в терминал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696159" frameborder="0"></iframe> Американский дипломат попытался вывезти через Шереметьево боевую мину «для коллекции».

ИСТОЧНИК KP.RU