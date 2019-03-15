2019-03-15T19:58:16+03:00
Умные вещи

В WhatsApp появится возможность поиска по картинке

Она поможет выявлять фейковые новости
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В мессенджере WhatsApp появится функция поиска по картинкеВ мессенджере WhatsApp появится функция поиска по картинкеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция поиска по картинке. Разработчики подтвердили, что хотят внедрить данную функцию. Она поможет бороться с фейковыми новостями. Как это будет работать? Если пользователю пришлют картинку, то он сможет проверить, если ли аналогичная в сети и насколько правдива информация.

Пока дата появления этой новинки в стабильной версии мессенджера не сообщается, пишет Свободная пресса.

13 февраля, депутаты Госдумы предложили внести правки в законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. В частности, парламентарии считают, что штрафы за эти правонарушения нужно увеличить. 7 марта проект был принят. Теперь генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к сайтам с фейковыми новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
США показали новую боевую машину-амфибию
В 93 вузах появятся военные учебные центры
Захарова не исключила причастность Лондона к инциденту с миной в аэропорту Шереметьево
ООН предупредила о риске многомиллионных смертей из-за экологических проблем
На Эйфелевой башне погаснут огни в память о жертвах атаки в мечетях Новой Зеландии
Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ
У Центризбиркома просят не передавать Грудинину мандат депутата Госдумы
Запад озвучил условие, при котором готов помочь в восстановлении Сирии
Прах диктатора Франко перенесут в семейный пантеон в Пардо
Минтранс РФ планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади
Сенатор объяснил, почему США хотят выйти из договора РСМД