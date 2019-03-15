В WhatsApp появится возможность поиска по картинке

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-15T19:58:16+03:00

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В популярном мессенджере WhatsApp появится функция поиска по картинке. Разработчики подтвердили, что хотят внедрить данную функцию. Она поможет бороться с фейковыми новостями. Как это будет работать? Если пользователю пришлют картинку, то он сможет проверить, если ли аналогичная в сети и насколько правдива информация.

Пока дата появления этой новинки в стабильной версии мессенджера не сообщается, пишет Свободная пресса.

13 февраля, депутаты Госдумы предложили внести правки в законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. В частности, парламентарии считают, что штрафы за эти правонарушения нужно увеличить. 7 марта проект был принят. Теперь генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к сайтам с фейковыми новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU