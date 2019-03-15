2019-03-15T20:47:43+03:00
Политика

В Совете Федерации прокомментировали новые антироссийские санкции

Как заметил глава международного комитета Константин Косачев, США, Канада и ЕС сделали себя заложниками провокаций Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин КосачевГлава международного комитета Совета Федерации Константин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 15 марта, в Совете Федерации прокомментировали очередные антироссийские санкции. Так, глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев назвал новые ограничительные меры «хорошим подарком Запада» к украинским президентским выборам. При этом сенатор заметил, что США, Канада и ЕС, приняв решение о введении новых ограничений в отношении нашей страны, сделали себя заложниками провокаций Киева.

«Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет. <...> Сделав себя заложниками провокаций украинской власти, США, Канада и ЕС уже будут вынуждены действовать в том же ключе», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что Евросоюз ввел персональные санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

А чуть позже выяснилось, что Соединенные Штаты также решили ужесточить антироссийские санкции по Украине. Как отмечалось, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении еще шести физических лиц и восьми компаний. В частности, под ограничения попал заместитель главы погранслужбы РФ Геннадий Медведев.

А затем появилась информация о том, что Канада вслед за США и ЕС ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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