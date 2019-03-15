2019-03-15T21:52:25+03:00
Политика

Лавров обсудил международную повестку с генсеком ООН

Глава МИД РФ провел телефонные переговоры с Антониу Гутеррешом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом. В частности, как стало известно, в ходе состоявшегося разговора стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Кроме того, Лавров выразил соболезнования своему собеседнику в связи с гибелью сотрудников ООН в авиакатастрофе, произошедшей 10 марта в Эфиопии, сообщается на официальном сайте российского МИДа.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 10 марта в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Как отмечалось, Boeing 737 MAX 8, направлявшийся в Найроби (Кения), упал спустя шесть минут после вылета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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