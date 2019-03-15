Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года
В пятницу, 15 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже отметки в 65 рублей, обновив таким образом минимум с 25 октября прошлого года.
Так, в какой-то момент американская валюта подешевела на 55 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 64,96 рубля. Евро же к тому времени потерял 49 копеек и стоил 73,58 рубля.
Причем затем укрепление российской национальной валюты продолжилось. В результате к 21:50 по московскому времени «зеленый» оценивался уже в 64,92 рубля, а «европеец» - в 73,48 рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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