СЕГОДНЯ 22:18 2019-03-15T22:18:23+03:00

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А курс евро в ходе торгов 15 марта опускался до отметки в 73,48 рубля

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже отметки в 65 рублей, обновив таким образом минимум с 25 октября прошлого года.

Так, в какой-то момент американская валюта подешевела на 55 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 64,96 рубля. Евро же к тому времени потерял 49 копеек и стоил 73,58 рубля.

Причем затем укрепление российской национальной валюты продолжилось. В результате к 21:50 по московскому времени «зеленый» оценивался уже в 64,92 рубля, а «европеец» - в 73,48 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доллары или рубли: куда надо было вкладывать деньги 10 лет назад, чтобы сейчас получить максимальную прибыль

И самое главное - как лучше инвестировать средства сегодня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU