2019-03-15T22:18:23+03:00
Экономика

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года

А курс евро в ходе торгов 15 марта опускался до отметки в 73,48 рубля
Дарья ИВАШКИНА
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Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 годаДоллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже отметки в 65 рублей, обновив таким образом минимум с 25 октября прошлого года.

Так, в какой-то момент американская валюта подешевела на 55 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 64,96 рубля. Евро же к тому времени потерял 49 копеек и стоил 73,58 рубля.

Причем затем укрепление российской национальной валюты продолжилось. В результате к 21:50 по московскому времени «зеленый» оценивался уже в 64,92 рубля, а «европеец» - в 73,48 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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