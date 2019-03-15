2019-03-15T23:44:42+03:00
Экономика

МИД России пообещал «практический ответ» на новые санкции США и Канады

В российском министерстве выразили сожаление, что эти страны продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение отношений с РФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали очередную порцию санкций США и КанадыВ министерстве иностранных дел России прокомментировали очередную порцию санкций США и КанадыФото: Иван ВИСЛОВ
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали очередную порцию санкций США и Канады, отметив, что «ничего нового или неожиданного в этом нет», и цель новых ограничений – «оказание давления на нашу страну».

«Рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, «незаконным» присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в «неоправданном применении силы» в Керченском проливе», - говорится в комментарии МИД.

Ведомство указывает, что «для всех – кроме, наверное, авторов подобных решений – очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам».

«Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», - подчеркивает МИД РФ.

Отмечается, что Канада в стремлении расширять свои антироссийские «черные списки» старается даже «перещеголять» своего «большого брата». При этом российские дипломаты выразили сожаление, что эти страны «продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение» отношений с Россией.

«Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует», - подытожили в министерстве иностранных дел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта США, а вслед за ними и Канада ввели новые антироссийские санкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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