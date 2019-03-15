«Аэрофлот» призвал пассажиров к пунктуальности

15 Март 23:59 2019-03-16T00:01:17+03:00

«Аэрофлот»: Чем больше самолет летает, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты для пассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

В авиакомпании объяснили, что чем реже люди опаздывают на свои рейсы, тем дешевле билеты на самолет

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Чем реже пассажиры опаздывают на свои рейсы, тем дешевле для них обходятся билеты на самолет. Об этом рассказал журналистам гендиректор крупнейшего авиаперевозчика в России «Аэрофлот» Виталий Савельев.

«Аэрофлот» просто заставил пассажиров выполнять те требования, которые были прописаны и раньше. Год с небольшим мы были на 26-м месте в Европе по пунктуальности. Мы все время кого-то ждали. Из-за этого у нас самолеты проводили в воздухе по 10,5 часов», - сказал он.

Виталий Савельев отметил, что «сейчас если пассажир не пришел за 20 минут до вылета, то все, он уже никуда не улетит». Причем авиакомпания, по его словам, никогда не закрывает гейт раньше, чем за 20 минут.

«Везде стоят камеры, все четко фиксируется. Благодаря строгому соблюдению правил мы вторые в Европе и пятые в мире по пунктуальности», - отметил гендиректор «Аэрофлота» в беседе с РИА Новости.

«И теперь наши самолеты проводят в воздухе по 12 часов в сутки. А чем больше самолет летает, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты для пассажиров», - констатировал Виталий Савельев.

ИСТОЧНИК KP.RU