2019-03-16T00:34:06+03:00
В мире

В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы

Американцы справили малую нужду на главный монумент республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нлавный монумент Латвии - памятник Свободы в РигеНлавный монумент Латвии - памятник Свободы в РигеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики – памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.

По словам пресс-секретаря Рижской муниципальной полиции (РМП) Томса Садовскиса, вечером 8 марта сотрудники видеонаблюдения РМП заметили на смотровой площадке памятника Свободы в центре латвийской столицы двух мужчин, которые совершенно беззастенчиво мочились на пьедестал. К ним тут же отправились полицейские. Уже на месте выяснилось, что нарушители – иностранцы, граждане США. Причем оба выглядели вполне трезвыми.

В латвийском Минобороны выразили сожаление в связи с инцидентом, «подрывающим репутацию» тысяч военнослужащих США и других союзных государств, приезжающих в прибалтийскую страну. Поступок своих соотечественников осудили и в американском посольстве в Латвии.

«Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации», - заявили в диппредставительстве Вашингтона в Риге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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