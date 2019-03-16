В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы
Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики – памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.
По словам пресс-секретаря Рижской муниципальной полиции (РМП) Томса Садовскиса, вечером 8 марта сотрудники видеонаблюдения РМП заметили на смотровой площадке памятника Свободы в центре латвийской столицы двух мужчин, которые совершенно беззастенчиво мочились на пьедестал. К ним тут же отправились полицейские. Уже на месте выяснилось, что нарушители – иностранцы, граждане США. Причем оба выглядели вполне трезвыми.
В латвийском Минобороны выразили сожаление в связи с инцидентом, «подрывающим репутацию» тысяч военнослужащих США и других союзных государств, приезжающих в прибалтийскую страну. Поступок своих соотечественников осудили и в американском посольстве в Латвии.
«Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации», - заявили в диппредставительстве Вашингтона в Риге.
ИСТОЧНИК KP.RU