2019-03-16T01:09:26+03:00
Общество

На Останкинской телебашне погасли огни в знак траура по жертвам атаки в Новой Зеландии

В результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подсветка на Останкинской телевизионной башне выключена в знак траура по погибшим в результате теракта в новозеландском КрайстчерчеПодсветка на Останкинской телевизионной башне выключена в знак траура по погибшим в результате теракта в новозеландском КрайстчерчеФото: предоставлено очевидцем
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Ровно в полночь в субботу, 16 марта, на Останкинской телебашне в Москве погасли огни в знак траура по жертвам нападения террористов в новозеландском городе Крайстчерч. Подсветка на башне выключена на час.

«16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче», - сообщил ТАСС представитель пресс-службы государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате были убиты 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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