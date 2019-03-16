На Останкинской телебашне погасли огни в знак траура по жертвам атаки в Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 00:55 2019-03-16T01:09:26+03:00

Подсветка на Останкинской телевизионной башне выключена в знак траура по погибшим в результате теракта в новозеландском Крайстчерче Фото: предоставлено очевидцем

В результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы

Изменить размер текста: A A

Ровно в полночь в субботу, 16 марта, на Останкинской телебашне в Москве погасли огни в знак траура по жертвам нападения террористов в новозеландском городе Крайстчерч. Подсветка на башне выключена на час.

«16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче», - сообщил ТАСС представитель пресс-службы государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате были убиты 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 49 прихожан, преступники задержаны

Один из нападавших - уроженец Австралии Брентон Таррант, мотивом послужила расовая и религиозная ненависть к мигрантам (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Убийцы вели трансляцию из мечетей

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU