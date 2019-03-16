2019-03-16T01:39:55+03:00
В мире

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене ЧП

Демократы в Палате представителей заявили, что они будут добиваться отмены президентского указа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса в торжественной обстановкеДональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса в торжественной обстановкеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на резолюцию конгресса об отмене введенного главой Белого дома режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, передает агентство Reuters.

Американский лидер подписал документ в торжественной обстановке, в присутствии представителей своей команды в администрации.

Между тем, демократы в Палате представителей уже заявили, что намерены предпринять попытку преодолеть президентское вето, голосование по этому вопросу запланировано на 26 марта. Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси подчеркнула, что намерена «встать на защиту конституции и демократии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне американские законодатели приняли резолюцию, отменяющую подписанный президентом ровно месяц назад указ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой. За документ проголосовали 59 сенаторов, в том числе 12 республиканцев, против – 41. Таким образом, резолюция не набрала двух третей голосов, которые необходимы для того, чтобы глава Белого дома не смог наложить на нее вето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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