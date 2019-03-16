Уволенный со скандалом Джеймс Ганн продолжит съемки третьей части «Стражей галактики»

СЕГОДНЯ 01:55 2019-03-16T02:27:40+03:00

Руководство Disney решило снова принять режиссера на работу в компанию

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Хорошая новость для поклонников «Стражей галактики»: руководство киностудии Disney решило вновь принять на работу уволенного со скандалом режиссера Джеймса Ганна, и он сможет продолжить работу над третьей частью франшизы.

Об этом в пятницу, 15 марта, сообщило издание The Hollywood Reporter. Режиссер уже поблагодарил студию за такое решение.

«Я всегда пытался и продолжаю пытаться быть лучшей версией себя. Я глубоко благодарен Disney за принятое решение, я рад продолжить работу над фильмами, в которых исследуются темы любви, связывающей всех нас», - говорится в заявлении Джеймса Ганна, опубликованном на его странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, студия Walt Disney Studios расторгла контракт с Ганном 20 июля прошлого года после того, как обратила внимание на старые твиты режиссера, а которых тот некорректно шутил о педофилии и сексуальном насилии.

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ИСТОЧНИК KP.RU