ЧМ – 2018 по футболу в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории

СЕГОДНЯ 02:27 2019-03-16T02:39:26+03:00

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Оказывается, Чемпионат мира 2018 года в России стал для Международной федерации футбола (ФИФА) самым прибыльным в истории. Организация заработала на проведенном в нашей стране мировом первенстве 5,357 миллиарда долларов.

Об этом говорится в финансовом отчете ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации. В документе отмечается, что доход Федерации с 2015 по 2018 год составил рекордные 6,421 миллиарда долларов, причем 83% этой суммы – выручка от проведения чемпионата мира в России.

Авторы отчета учитывали все категории доходов ФИФА за последние три года – в частности, телевизионные права и права на маркетинг, лицензирование и продажа билетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Чемпионат мира по футболу – 2018 проходил с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах. Победителем стала национальная сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

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Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже (подробности).

Что изменил Чемпионат мира по футболу в стране и в нас самих.Политический обозреватель Александр Гришин делится своим мнением, обсуждает со слушателями и экспертами, почему после возрождения нашей сборной и мы стали немного другими.

ИСТОЧНИК KP.RU