Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил зарубежных «партнеров» за очередную порцию санкций против России. Он назвал новые ограничения «мощным и триединым трансатлантическим ударом».
Об этом пока еще действующий лидер Незалежной написал на своей странице в Facebook. По словам Порошенко, наша страна якобы планирует «оккупировать Азовское море и Керченский пролив», а Вашингтон, Оттава и Брюссель, дескать, нанесли «удар» по этим планам.
Особенно глава соседней страны благодарен Штатам, Канаде и Евросоюзу за то, что ввели санкции в преддверии пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«Украинско-трансатлантическая коалиция как никогда едина и крепка в защите фундаментальных принципов международного права и, в первую очередь, суверенитета и нерушимости границ Украины», - написал Порошенко.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта США, а вслед за ними и Канада ввели новые антироссийские санкции. А до того Евросоюз объявил о санкциях в отношении восьми россиян.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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