Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России

СЕГОДНЯ 02:57 2019-03-16T03:18:40+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил зарубежных «партнеров» за очередную порцию санкций против России. Он назвал новые ограничения «мощным и триединым трансатлантическим ударом».

Об этом пока еще действующий лидер Незалежной написал на своей странице в Facebook. По словам Порошенко, наша страна якобы планирует «оккупировать Азовское море и Керченский пролив», а Вашингтон, Оттава и Брюссель, дескать, нанесли «удар» по этим планам.

Особенно глава соседней страны благодарен Штатам, Канаде и Евросоюзу за то, что ввели санкции в преддверии пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Украинско-трансатлантическая коалиция как никогда едина и крепка в защите фундаментальных принципов международного права и, в первую очередь, суверенитета и нерушимости границ Украины», - написал Порошенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта США, а вслед за ними и Канада ввели новые антироссийские санкции. А до того Евросоюз объявил о санкциях в отношении восьми россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU