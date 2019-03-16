В Индии решили переснять «Форреста Гампа»

СЕГОДНЯ 03:30 2019-03-16T03:55:59+03:00

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В Болливуде решили снять свою версию оскароносного фильма американского режиссера Роберта Земекиса «Форест Гамп», компания Aamir Khan Films уже выкупила у студии Paramount права на ремейк, сообщает издание Hollywood Reporter.

Индийский вариант картины будет называться «Лал Сингх Чадха» (Lal Singh Chadha), ее съемки начнутся уже этой осенью, а главную роль сыграет известный в Индии актер и режиссер Аамир Хан. Он же на пресс-конференции в Мумбаи и рассказал о будущем фильме.

«Я всегда любил «Фореста Гампа», особенно мне нравится его сценарий», - признался индийский актер.

Аамир Хан добавил, что это «замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи».

Напомним, драма «Форест Гамп» по одноименному роману Уинстона Грума вышла на экраны в июне 1994 года, главную роль сыграл Том Хэнкс. Картина получила шесть «Оскаров», в том числе как лучший фильм, а также за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/671711" frameborder="0"></iframe> Как снимают трагические сцены в Болливуде.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU