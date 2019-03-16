С космодрома во Флориде стартовала ракета Delta IV с военным спутником

СЕГОДНЯ 05:49 2019-03-16T06:03:08+03:00

Ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат WGS-10 для связи подразделений вооруженных сил США и их союзников [видео]

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В ночь на субботу, 16 марта, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским военным спутником связи WGS-10.

Запуск состоялся в 20:26 пятницы по времени восточного побережья США (03:26 субботы мск), трансляцию ведёт компания United Launch Alliance.

Изначально старт ракеты Delta IV был запланирован на 19:11 (02:11 мск), но его перенесли из-за проблем с клапаном на трубопроводе в первой ступени и датчиком давления в кислородном баке второй ступени, потом возникли перебои в работе спутниковой системы NASA, которая отслеживает траекторию пуска. И только когда все неполадки были устранены, ракета стартовала.

Как уточняет портал Space.com, Delta должна вывести на орбиту новый коммуникационный спутник WGS-10 весом 5,8 тонн, который должен обеспечивать связью подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников.

Запуск ракеты Delta IV с коммуникационным спутником для армии США.На орбиту должен быть выведен аппарат WGS-10

ИСТОЧНИК KP.RU