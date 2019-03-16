В Ираке из-за утечки хлора пострадали около 90 человек

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-16T07:05:27+03:00

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В результате утечки хлора на водоочистительной станции в городе Эль-Кут в провинции Васит на востоке Ирака пострадали около 90 человек, сообщает сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра. Люди обращались к врачам с жалобами на удушье.

ИСТОЧНИК KP.RU