В Ираке из-за утечки хлора пострадали около 90 человек
Люди жалуются на проблемы с дыханием
В Ираке из-за утечки хлора пострадали десятки людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате утечки хлора на водоочистительной станции в городе Эль-Кут в провинции Васит на востоке Ирака пострадали около 90 человек, сообщает сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра. Люди обращались к врачам с жалобами на удушье.
ИСТОЧНИК KP.RU