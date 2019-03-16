2019-03-16T07:07:48+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 16 марта 2019 года: ожидается снег с дождем

В Гидрометцентре рассказали, какая нас ждет погода в Москве на 16 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве пройдет мокрый снегВ Москве пройдет мокрый снегФото: Иван ВИСЛОВ
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Погода в Москве на 16 марта 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 0..2, а в ночные часы столбики термометров хоть и опустятся, но совсем незначительно - до -1..1.

Также утром в отдельных районах города возможно образование гололедицы. Местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Что касается ветра, то его потоки юго-восточного направления разовьют скорость 6-11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что все сугробы на улицах Москвы окончательно растают лишь в конце марта-начале апреле, однако, по данным синоптиков, весна все же решила наступить раньше. Уже на следующей неделе температура воздуха составит 6...8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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