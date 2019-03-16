National Interest заявил, что Россия обошла Запад в санкционной войне

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-16T07:45:37+03:00

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Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг пришла к выводу, что введенные в отношении России ограничительные меры приносят ей только пользу, а потому эта страна находится "на несколько шагов впереди" в санкционной войне с Западом.

Препятствия на рынке капиталов, блокировка низкопроцентных кредитов и ввоза товаров двойного назначения должны были "наказать" Москвы за некие "агрессивные действия" на Украине в 2014 году, однако в итоге лишь стимулировали рост экономики. Так, из застоя вышел сельскохозяйственный сектор, была восстановлена "покалеченная" пищевая промышленность.

"Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой", - отметила Твигг в своей статье для National interest.

Она указала на то, что многие российские предприятия даже сами просили продлить санкции, чтобы повысить конкурентоспособность. Возвращаясь же к сельского хозяйству, стоит отметить, что Россия стала добывать вдвое больше зерна, чем нужно гражданам для потребления, а потому вскоре перешла в разряд главных поставщиков этой продукции на мировой рынке. Также отечественные предприятия теперь сами полностью обеспечивают страну курицей и свининой.

По мнению профессора, сельское хозяйство России продолжит активно развиваться, и другие сферы последуют за ним, а Европе и США давно пора осознать свое поражение в этой войне.

Сайт kp.ru писал о том, что как раз накануне в отношении нашей страны были введены очередные санкции. Инициаторами выступили США, Евросоюз и даже Канада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694937" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU