"Яндекс" приступил к тестированию собственной социальной сети

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-16T07:48:51+03:00

Благодаря технологиям искусственного интеллекта, сервис позволит находить людей с теми же интересами, что и у вас

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"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть под названием "Яндекс. Аура". Это сервис, который позволяет находить единомышленников и интересных людей с похожими интересами. Помогают же в этом технологии искусственного интеллекта, в частности машинное обучение и нейронные сети.

Примечательно, что для будущей соцсети совсем не важно, сколько у тебя подписчиков - если пост действительно хороший, то он быстро попадет в "популярное". Пользователи оценивают записи просто пролистывая ленту, и если увиденное пришлось им по душе, то необходимо смахнуть вправо, нет - влево.

Пока что этот сервис доступен лишь для ограниченного круга людей и только через приложение "Яндекс". Если вы видите значок Ауры под поисковой строкой на главной странице, то значит можете стать одним из первых пользователей соцсети. Если же нет, то необходимо получить специальное приглашение от человека, уже зарегистрированного на портале.

"У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске. Точных сроков назвать не можем", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе "Яндекса".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сотрудники этой компании составили списки тем, которые оказались в центре внимания жителей России в 2018 году. На первом месте, ожидаемо, оказался Чемпионат мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU