2019-03-16T08:21:19+03:00
Политика

Мадуро назвал атаку на энергосистему Венесуэлы терактом со стороны США

Президент республики уверен, что за аварией на ГЭС стоит непосредственно советник американского лидера Джон Болтон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Венесуэльский лидер Николас МадуроВенесуэльский лидер Николас МадуроФото: REUTERS
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Авария в электросетях Венесуэлы является терактом со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в пятницу, 15 марта.

"Кибератака против венесуэльской электрической системы – это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. И народ Венесуэлы победил", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что теперь его страна будет двигаться дальше, но перед этим предпочел раскрыть предполагаемого виновника случившегося. Так, согласно данным Мадуро, за кибератакой стоял непосредственно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом само нападения осуществлялось из-за рубежа - американских городов Хьюстон и Чикаго.

"Это была самая крупная кибератака, о которой известно на планете Земля", – подытожил Мадуро, трансляция выступления которого велась в его микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что 7 марта несколько десятков штатов Венесуэлы остались без электричества. Уже тогда Мадуро заявил, что республику атаковали "американские империалисты", целью которых была главная ГЭС "Гури".

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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