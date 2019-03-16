Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу в городе Хейстингс

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-16T08:39:40+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Новой Зеландии заблокировали здание больницы Хокс Бэй в городе Хейстингс. Об этом сообщили в местном отделении полиции в субботу, 16 марта.

Стражи порядка не стали раскрывать с какой именно угрозой безопасности связаны такие меры, однако попросили граждан временно избегать данный район.

"В данный момент силы полиции находятся в госпитале в Хейстингсе. В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения больницы и близлежащих районов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Facebook.

Напомним, что днем ранее в другом новозеландском городе Крайстчерче произошла страшная трагедия. Группа вооруженных людей ворвалась сразу в несколько мечетей и открыли огонь по прихожанам. Жертвами атаки стали 50 человек, еще около 40 пострадавших остаются в больницах.

Сайт kp.ru писал о том, что силовики поймали всех четверых подозреваемых, одному из которых уже предъявили обвинение и поместили под стражу. 28-летний австралиец Брентон Таррант не просто убивал мусульман, но еще и снимал все это на видео, ведя трансляцию в прямом эфире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU