Пушков прокомментировал санкции, введенные Канадой против России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что Канада предпочитает вводить санкции против российский политиков и компаний вместо того, чтобы наказывать настоящих преступников. Таким образом сенатор прокомментировал принятые накануне Оттавой ограничительные меры в отношении нашей страны.
"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра (известные американские госдеятели, - прим. ред.), виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний", - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.
При этом он напомнил, что после Второй мировой войны именно Канада "приютила" многих нацистов.
"Такие там "ценности", - подытожил сенатор.
Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 15 марта, Канада ввела санкции против 114 граждан РФ и 15 российских компаний, связав все это с инцидентом в Керченском проливе и с вхождением Крыма в состав нашей страны. Такое решение было принято в координации с Евросоюзом и США, также ужесточившим ограничительные меры. В министерстве иностранных дел РФ уже пообещали дать "практический ответ" на эти действия.
Мария Захарова - о санкциях.
ИСТОЧНИК KP.RU