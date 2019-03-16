Пушков прокомментировал санкции, введенные Канадой против России

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-16T08:55:54+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что Канада предпочитает вводить санкции против российский политиков и компаний вместо того, чтобы наказывать настоящих преступников. Таким образом сенатор прокомментировал принятые накануне Оттавой ограничительные меры в отношении нашей страны.

"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра (известные американские госдеятели, - прим. ред.), виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний", - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

При этом он напомнил, что после Второй мировой войны именно Канада "приютила" многих нацистов.

"Такие там "ценности", - подытожил сенатор.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 15 марта, Канада ввела санкции против 114 граждан РФ и 15 российских компаний, связав все это с инцидентом в Керченском проливе и с вхождением Крыма в состав нашей страны. Такое решение было принято в координации с Евросоюзом и США, также ужесточившим ограничительные меры. В министерстве иностранных дел РФ уже пообещали дать "практический ответ" на эти действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694937" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU