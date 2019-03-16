Тело Игоря Малашенко доставили в Москву
В одном из московских аэропортов приземлился самолет с телом одного из основателей телекомпании НТВ, российского медиаменеджера Игоря Малашенко, который умер в Испании еще в конце прошлого месяца. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, рейс состоялся в субботу, 16 марта.
"Самолет приземлился. Теперь бюро "Ритуал" занимается всеми формальностями до понедельника", - сообщил журналист.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 64-летний Малашенко покончил с собой в собственном доме в испанском городе Марбелья. Его тело 25 февраля обнаружила горничная. Следователи не нашли никакой предсмертной записки, но предполагается, что причиной ухудшения состояния здоровья мужчины стали затянувшиеся судебные тяжбы с его экс-супругой Еленой.
Согласно данным РИА Новости, прощание с медиаменеджером состоится в понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбищ. Здесь же после пройдут и похороны. Начало церемонии запланировано на 13:00 по мск.
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».
ИСТОЧНИК KP.RU
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