Тело Игоря Малашенко доставили в Москву

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-16T09:31:17+03:00

Вылетевший из Испании самолет приземлился в одном из столичных аэропортов в субботу, 16 марта

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В одном из московских аэропортов приземлился самолет с телом одного из основателей телекомпании НТВ, российского медиаменеджера Игоря Малашенко, который умер в Испании еще в конце прошлого месяца. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, рейс состоялся в субботу, 16 марта.

"Самолет приземлился. Теперь бюро "Ритуал" занимается всеми формальностями до понедельника", - сообщил журналист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 64-летний Малашенко покончил с собой в собственном доме в испанском городе Марбелья. Его тело 25 февраля обнаружила горничная. Следователи не нашли никакой предсмертной записки, но предполагается, что причиной ухудшения состояния здоровья мужчины стали затянувшиеся судебные тяжбы с его экс-супругой Еленой.

Согласно данным РИА Новости, прощание с медиаменеджером состоится в понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбищ. Здесь же после пройдут и похороны. Начало церемонии запланировано на 13:00 по мск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU