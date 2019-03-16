Из окна московской больницы выпала 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-16T10:09:46+03:00

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Из окна шестого этажа Филатовской больницы в Москве выпала 16-летняя девочка. Пациентка получила серьезные травмы, но смогла выжить. Такую информацию предоставил источник в столичных правоохранительных органах.

"Из окна шестого этажа Филатовской детской клинической больницы на Садовой-Кудринской улице выпала 16-летняя девочка. Она выжила, но получила перелом ноги и повредила позвоночник", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Как именно получилось так, что подросток выпал из окна, сейчас выясняют следователи. Они уже прибыли на место происшествия для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят довольно часто по всей России. Сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года из окна больницы города Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе выпала женщина, а в июле 2018-го семилетняя девочка пролетела четыре этажа, будучи на лечении в отделении эндокринологии.

ИСТОЧНИК KP.RU