Не менее двух человек погибли при сходе оползня в Китае
По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения жилых зданий, которое произошло в результате схода оползня в китайском городе Линьфэнь провинции Шаньси. Такие данные предоставили в местном полицейском отделении.
Известно, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 марта, примерно в 18:00 (13:00 мск). Под завалами оказались здания бани, кредитной ассоциации и больницы. На данный момент пропавшими числятся 17 человек, еще 13 уже удалось спасти.
На месте обвала продолжается поисковая операция, участие в которой принимают члены межведомственной правительственной группы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Всего мобилизовано порядка 600 человек, передает "24FA".
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно обрушение здания произошло также в Нигерии. Прямо во время уроков начала разрушаться трехэтажная школа. Погибли не менее пяти учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU