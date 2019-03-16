Не менее двух человек погибли при сходе оползня в Китае

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-16T10:25:40+03:00

В Китае два человека погибли в результате оползня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения жилых зданий, которое произошло в результате схода оползня в китайском городе Линьфэнь провинции Шаньси. Такие данные предоставили в местном полицейском отделении.

Известно, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 марта, примерно в 18:00 (13:00 мск). Под завалами оказались здания бани, кредитной ассоциации и больницы. На данный момент пропавшими числятся 17 человек, еще 13 уже удалось спасти.

На месте обвала продолжается поисковая операция, участие в которой принимают члены межведомственной правительственной группы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Всего мобилизовано порядка 600 человек, передает "24FA".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно обрушение здания произошло также в Нигерии. Прямо во время уроков начала разрушаться трехэтажная школа. Погибли не менее пяти учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU