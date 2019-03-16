2019-03-16T10:25:40+03:00
Происшествия

Не менее двух человек погибли при сходе оползня в Китае

В городе ЛиньФэнь провинции Шаньси продолжается поисково-спасательная операция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Китае два человека погибли в результате оползняВ Китае два человека погибли в результате оползняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения жилых зданий, которое произошло в результате схода оползня в китайском городе Линьфэнь провинции Шаньси. Такие данные предоставили в местном полицейском отделении.

Известно, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 марта, примерно в 18:00 (13:00 мск). Под завалами оказались здания бани, кредитной ассоциации и больницы. На данный момент пропавшими числятся 17 человек, еще 13 уже удалось спасти.

На месте обвала продолжается поисковая операция, участие в которой принимают члены межведомственной правительственной группы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Всего мобилизовано порядка 600 человек, передает "24FA".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно обрушение здания произошло также в Нигерии. Прямо во время уроков начала разрушаться трехэтажная школа. Погибли не менее пяти учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-депутат Рады рассказал о любви Порошенко к деньгам
В Болгарии обеспокоены визитом новозеландского стрелка в страну
Более 50 американских спортсменок подали в суд на Национальный олимпийский комитет
В небе над Шереметьево опасно сблизились два самолета
Гуайдо сообщил о получении контроля над компанией Citgo
Украина хочет взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукова
Из окна московской больницы выпала 16-летняя девочка
Boeing может выпустить обновленное ПО для самолетов 737 MAX уже в марте
Госдума может лишить депутата Белоусова мандата по запросу следствия
Тело Игоря Малашенко доставили в Москву
Немецкий политик призвал отказаться от санкций против России
Пушков прокомментировал санкции, введенные Канадой против России
Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу в городе Хейстингс
Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча: старик погиб, заслонив собой от пуль другого человека
Мадуро назвал атаку на энергосистему Венесуэлы терактом со стороны США
Умер Уильям Мервин - дважды лауреат Пулитцеровской премии
"Яндекс" приступил к тестированию собственной социальной сети
National Interest заявил, что Россия обошла Запад в санкционной войне