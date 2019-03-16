В небе над Шереметьево опасно сблизились два самолета

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-16T11:14:33+03:00

Грузовой Boeing заходил на второй круг и, вероятно, не заметил взлетавший рядом пассажирский лайнер

Изменить размер текста: A A

Опасное сближение двух самолетов произошло в минувшую пятницу, 15 марта, в небе над московским аэропортом "Шереметьево".

Грузовой Boeing не смог с первого раза зайти на посадку и пошел на второй круг. В этот момент совсем рядом от него взлетал направлявшийся из российской столицы в Китай пассажирский лайнер.

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Согласно его данным, во время инцидента на обоих самолетах сработала система предупреждения об опасном сближении, и пилоты смогли благополучно развести рейсы. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года в "Шереметьево" произошло сразу несколько небольших ЧП. Например, в конце января Boeing авиакомпании Nordwind Airlines врезался в телескопический трап во время парковки, а через месяц после этого инцидента за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта выкатился частный самолет из Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU