В небе над Шереметьево опасно сблизились два самолета
Опасное сближение двух самолетов произошло в минувшую пятницу, 15 марта, в небе над московским аэропортом "Шереметьево".
Грузовой Boeing не смог с первого раза зайти на посадку и пошел на второй круг. В этот момент совсем рядом от него взлетал направлявшийся из российской столицы в Китай пассажирский лайнер.
"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Согласно его данным, во время инцидента на обоих самолетах сработала система предупреждения об опасном сближении, и пилоты смогли благополучно развести рейсы. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.
Сайт kp.ru писал о том, что с начала 2019 года в "Шереметьево" произошло сразу несколько небольших ЧП. Например, в конце января Boeing авиакомпании Nordwind Airlines врезался в телескопический трап во время парковки, а через месяц после этого инцидента за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта выкатился частный самолет из Баку.
ИСТОЧНИК KP.RU