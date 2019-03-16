2019-03-16T11:20:17+03:00
Общество

Более 50 американских спортсменок подали в суд на Национальный олимпийский комитет

Женщины хотят добиться проведения реформ НОК
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Американская гимнастка Александра РайсманАмериканская гимнастка Александра РайсманФото: REUTERS
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51 спортсменка из США подала иск к Национальному олимпийскому комитету. Женщины обвиняют чиновников в бездействии относительно многолетних домогательств со стороны врача женской сборной по спортивной гимнастике.

В поданных в суд Денвера документах приводятся доказанные факты домогательств Лари Нассара к молодым спортсменкам с конца 1990-х годов, тогда функционеры НОК медлили и не отреагировали должны образом на случаи сексуального насилия экс-наставника наставника национальной сборной. Как сообщает ТАСС, женщины просят не только денежную компенсацию, но и проведение институциональной реформы НОК в США

Лари Нассар с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете Мичигана, в котором проводятся тренировки женской сборной США по гимнастике, также Нассар выступал физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх.

Всего в отношении экс-врача показания пожали более 150 спортсменок, в 11 случаях он признал свою вину. В Начале прошлого года Нассара приговорили к тюремному заключению сроком в 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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