В Болгарии обеспокоены визитом новозеландского стрелка в страну
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава министерства иностранных дел Екатерина Захариева провели специальное совещание с представителями спецслужб, целью которого было установление причины визита в республику одного из участников атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч.
Речь идет о 28-летнем австралийце Брентоне Тарранте, который в минувшую пятницу устроил кровавую расправу над мусульманами. Сайт kp.ru писал о том, что мужчина ворвался в мечеть с оружием и открыл прицельный огонь по прихожанам. В это время его сообщники атаковали другое учреждение в том же городе. Жертвами теракта стали 50 человек.
Власти Болгарии выяснили, что за несколько месяцев до нападения Таррант посещал их страну. Он прибыл в Софию из Дубая, после чего арендовал автомобиль и менее чем за неделю осмотрел девять различных городов. 15 ноября мужчина отправился в Румынию, потом в Венгрию, а конец декабря провел в Черногории и Сербии.
Теперь болгарским спецслужбам предстоит выяснить, действительно ли, австралиец был обычным туристом или преследовал какие-то другие цели, передает AFP.
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ИСТОЧНИК KP.RU