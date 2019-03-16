В Болгарии обеспокоены визитом новозеландского стрелка в страну

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-16T11:37:15+03:00

Перед тем как устроить теракт в мечетях Крайстчерча Брентон Таррант посетил несколько европейских стран

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава министерства иностранных дел Екатерина Захариева провели специальное совещание с представителями спецслужб, целью которого было установление причины визита в республику одного из участников атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

Речь идет о 28-летнем австралийце Брентоне Тарранте, который в минувшую пятницу устроил кровавую расправу над мусульманами. Сайт kp.ru писал о том, что мужчина ворвался в мечеть с оружием и открыл прицельный огонь по прихожанам. В это время его сообщники атаковали другое учреждение в том же городе. Жертвами теракта стали 50 человек.

Власти Болгарии выяснили, что за несколько месяцев до нападения Таррант посещал их страну. Он прибыл в Софию из Дубая, после чего арендовал автомобиль и менее чем за неделю осмотрел девять различных городов. 15 ноября мужчина отправился в Румынию, потом в Венгрию, а конец декабря провел в Черногории и Сербии.

Теперь болгарским спецслужбам предстоит выяснить, действительно ли, австралиец был обычным туристом или преследовал какие-то другие цели, передает AFP.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU