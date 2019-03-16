Экс-депутат Рады рассказал о любви Порошенко к деньгам
Бежавший из Украины народный депутат и предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам. По его словам, украинский лидер хочет выгнать из страны всех олигархов и самостоятельно контролировать народ.
«Он болен, у него сахарный диабет, всё время в нервном состоянии, - рассказал Онищенко в беседе с порталом «Политнавигатор». - Всегда любит бабки, вот ему "бабки, бабки, бабки". Я не знаю, что он с ними делает».
При этом бизнесмен предположил, что Порошенко любит раскладывать доллары и разговаривать с ними, общаться и поглаживать.
Экс-нардеп также выразил мнение, что после выборов Порошенко все равно не сможет сохранить свое место и избежать импичмента. Максимальный срок нахождения нынешнего лидера у власти, по словам Онищенко, до парламентских выборов. Он добавил, что среди политических сил всех ненавидят Порошенко и не согласятся быть с ним в единой коалиции.
Президентские выборы на Украине, как писал сайт kp.ru, пройдут 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU