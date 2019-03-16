В Совфеде прокомментировали слова о взимании Украиной ренты с РФ

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-16T12:07:25+03:00

В СФ назвали глупостью и ерничаньем слова о взимании Украиной ренты с РФ Фото: REUTERS

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал предложение бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода. По его словам, такие высказывания «это ерничанье».

«Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости», - приводит RT слова Цекова. Те, кто хорошо знают историю, понимают, «как формировались государства».

По мнению сенатора, более реальным будет потребовать с Киева компенсацию за то время, пока Крым находился в составе Украины. «За эти годы в Крыму всё разрушалось и ничего не создавалось», — подытожил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что бывший генеральный прокурор незалежной Святослав Пискун предложил потребовать с России выплату ренты за использование земли, которая "была основана" Юрием Долгоруким еще несколько сотен лет назад. При этом, он добавил, что Украина должна взять Россию "в рабство", в случае если рента так и не будет выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU